ЦИК Абхазии в понедельник назовет новую дату президентских выборов

Об этом после получения постановления кассационной коллегии Верховного суда Абхазии сообщил председатель республиканской ЦИК Тамаз Гогия. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии накануне признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов, прошедших в прошлом году.

Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в связи с протестами в Сухуми 9 января. Оно расследуется по статье о массовых беспорядках. В минувший четверг группа лиц, требовавших отставки Рауля Хаджимбы с поста президента, блокировала администрацию президента. В тот же день парламент республики призвал президента уйти в отставку, но Хаджимба отказался.