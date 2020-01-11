Российские авиакомпании не отменяют регулярные рейсы в Тегеран

Телеграмма Росавиации о нежелательности полетов в регион носит рекомендательный характер. Об этом ИФ сообщил источник в одной из российских авиакомпаний. Между тем, согласно расписанию на табло вылетов аэропорта Шереметьево, сегодня из Москвы на 22:15 был запланирован рейс «Аэрофлота» в Тегеран. Затем вылет отложили до 4 утра 12 января.