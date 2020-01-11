В Киеве подтверждают привлечение Франции к расшифровке «черных ящиков» сбитого в Иране украинского Boeing

Об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. По данным пресс-службы украинского президента, Макрон пообещал «способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. Макрон сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в Международной организации гражданской авиации.