На этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка

Сборная России была на финише только 7-й.

В отсутствии многоопытного лидера команды Екатерины Юрловой— Перхт, российский квартет едва ли мог повторить успех Хохфильцина, где наши, напомню, стали вторыми. И действительно, уже по итогам первого этапа наша команда уступала лидерам почти минуту. Кристина Резцова использовала все дополнительные патроны, да и высокой скоростью похвастать сегодня не могла. Увы, в дальнейшем отставание нашей команды только увеличивалось. Даже Лариса Куклина, завершавшая гонку, хоть и смогла чисто отработать чисто на обоих огневых рубежах, проиграла лидерам на дистанции еще 20 секунд. В итоге, сборная России на финише только 7-я. Ну а победу в эстафете одержали биатлонистки Норвегии. Серебро – у команды Швеции. Сборная Франции завоевала бронзовые медали.

В 16.15 в Оберхофе стартует мужская эстафета. Трансляция на МАТЧ ТВ.