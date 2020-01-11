Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело после протестов в Сухуми

Информации о его фигурантах пока нет.

На сайте генпрокуратуры сказано, что в минувший четверг группа лиц захватила комплекс правительственных зданий, среди которых была администрация президента, и это подпадает под статью о беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества. В сообщении отмечается, что дело завели еще вчера, и им занимается специальная оперативно-следственная группа.

Ранее служба госбезопасности республики также объявляла о том, что там ищут организаторов и участников массовых беспорядков, а также людей, причастных к разграблению оружейной комнаты в администрации главы Абхазии. Новостное агентство Sputnik писало, что в результате переговоров с протестующими властям удалось вернуть пять единиц оружия, но его было намного больше.

В самой администрации президента уличные выступления назвали попыткой государственного переворота. Представитель аппарата объявил, что в неё участвовали граждане Украины, называвшие себя представителями одной из самопровозглашенных республик.

Митинг в Сухуми прошел в минувший четверг. Люди выступали за то, чтобы отменить результаты выборов президента, на которых действующий лидер Рауль Хаджимба победил с перевесом только в два процента голосов.