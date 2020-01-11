Компания «Аэрофлот» почти на 6 часов задержала вылет своего самолёта из Москвы в Тегеран

Лайнер должен был отправиться в столицу Ирана сегодня в одиннадцатом часу вечера. Теперь, согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, борт должен отправиться по маршруту в 4 утра воскресенья.

Ни в авиакомпании, ни в «Шереметьево» это никак не комментируют. Отметим, «Аэрофлот» — единственная российская компания, выполняющая рейсы в Тегеран.

Ранее Росавиация предупредила перевозчиков об угрозе безопасности полётов на Ближний Восток. Ведомство разослало авиакомпаниям телеграмму после крушения украинского самолёта под Тегераном.

Сегодня стали известны обстоятельства катастрофы. Иранский Корпус стражей исламской революции признал, что сбил пассажирский самолёт ракетой из-за того, что по ошибке принял боинг за вражескую цель. С соответствующим заявлением выступил командующий аэрокосмическими войсками Амир Али Хаджизаде. На борту разбившегося самолёта были 176 человек. Все они погибли.