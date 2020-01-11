«Аэрофлот» до четырёх утра воскресенья отложил рейс из Москвы в Тегеран

Это следует из данных онлайн-табло «Шереметьево». Ни аэропорт, ни авиакомпания не комментируют ситуацию. По расписанию лайнер должен был вылететь в Тегеран сегодня в одиннадцатом часу вечера.

Ранее Росавиация предупредила авиакомпании об угрозе безопасности полётов на Ближний Восток. «Аэрофлот» не стал убирать рейс в Тегеран из расписания.