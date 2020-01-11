Иран решил передать властям Франции «чёрные ящики» сбитого украинского самолёта

Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Хасан Резайе-фар. Он сказал, что иранские специалисты использовали все свои возможности для расшифровки бортовых самописцев, но так и не смогли этого сделать. Резайе-фар добавил, что власти Канады, Франции и США отказались доставить своё программное оборудование в Тегеран.

Сегодня Корпус стражей исламской революции объявил, что берёт на себя ответственность за крушение украинского самолёта 8 января. Командующий военно-космическими силами Корпуса Амир Али Хаджизаде сказал, что самолёт по ошибке идентифицировали как крылатую ракету и сбили. Руководитель перевозчика – директор «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне сегодня сообщил, что в авиакомпания изначально не верили в версию о технической неисправности.

В результате крушения самолёта погибли 176 человек.