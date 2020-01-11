Общественные обсуждения мусорной реформы начались в Ленинградской области

Первую встречу чиновники провели с жителями Кингисеппского района.

У жителей Ленинградской области будет возможность «откорректировать» мусорную реформу. Такое заявление, по крайней мере, сделали недавно в правительстве Ленинградской области. Чтобы выяснить, что не устраивает жителей, губернатор региона Александр Дроздов обязал местных чиновников встретиться с ними. Первые общественные обсуждения прошли сегодня в Кингисеппском районе, который находится на западе Ленобласти.

Глава района Юрий Заплатский был вынужден признать, что мусорная реформа продвигается нелегко: так, например, в прошлом году, после появления единого оператора, расходы на вывоз отходов увеличились вдвое. Впрочем, местные чиновники уверены – постепенно реализовать мусорную реформу все-таки получится. Один из пришедших на встречу – всего их было несколько десятков человек – спросил, почему вывоз петербургских отходов в Ленинградскую область совсем не обсуждают с местными жителями. Глава местной администрации на это ответил словами о том, что власти не могут проводить референдум по каждому вопросу.



Мусорная реформа стартовала в Ленинградской области два месяца назад. За это время в Кингисеппе прошло сразу несколько митингов против строительства рядом с городом полигона, на который собираются свозить отходы из соседних районов.