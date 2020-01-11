«Аэрофлот» вопреки рекомендациям Росавиации пока не отменил рейсы в Иран

Сегодня в одиннадцатом часу вечера из московского аэропорта «Шереметьево» должен был вылететь очередной самолёт в Тегеран, однако, рейс, судя по онлайн-табло, задержан до 4 утра воскресенья. Ни в «Шереметьево», ни в «Аэрофлоте» это не комментируют. Авиаэксперт, президент профсоюза лётного состава России Мирослав Бойчук в интервью «Эху» связал решение не отменять полёты с тем, что перевозчик, вероятно, счёл ситуацию урегулированной.

Украина, США и ещё ряд до выяснения всех обстоятельств запретили своим авиакомпаниям летать через Иран.