Командующий ВКС иранского Корпуса стражей исламской революции заявил,что украинский «Боинг» приняли за крылатую ракету

Ошибочное решение, как утверждается, принял оператор, не согласовавший свои действия с командованием.

У оператора было 10 секунд на принятие решения, которое в итоге оказалось неверным – так утверждает бригадный генерал КСИР Амир Али Хаджизаде. Он объяснил крушение лайнера от ракеты, в том числе, сбоем связи, в результате которого, по его словам, оператор не смог получить подтверждение своих действий. Ответственность командующий аэрокосмическими силами КСИР при этом взял на себя. Как сказал Хаджизаде, он предпочел бы умереть, но не стать свидетелем трагедии. Кроме того, генерал уверяет, что никто не собирался скрывать причины крушения украинского «Боинга», а военные хотели провести собственное расследование.

В свою очередь, ранее в Тегеране объясняли случившееся тем, что пассажирский лайнер оказался близко к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции. Как утверждалось, он напоминал «вражеский объект». В заявлении военных также говорилось, что произошла человеческая ошибка, спровоцированная США.

Украинский «Боинг» разбился в среду при вылете из Тегерана, на борту находились 176 человек – все они погибли.