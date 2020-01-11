Российские саночники Денисьев и Антонов заняли третье место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли третье место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Германии. Первыми оказались австрийцы, вторыми – немцы. Ещё один российский экипаж в составе Всеволода Кашкина и Константина Коршунова показал четвёртый результат. Этап Кубка мира завершится в предстоящее воскресенье.