В московских аэропортах задержано почти 50 рейсов

В Домодедово два рейса отменено. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». По прогнозу Росгидромета сегодня до вечера сохранится снежная погода. МЧС из-за гололедицы призывает водителей сбросить скорость и увеличить дистанцию.