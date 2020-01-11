Трое граждан Украины погибли в дорожной аварии с участием микроавтобуса в Орловской области

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД. ДТП произошло во время снегопада. Микроавтобус, зарегистрированный на Украине, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Рено. Семь человек пострадали, среди них – подросток.