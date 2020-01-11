Президент Украины Владимир Зеленский готовится выступить с видеообращением в связи с заявлением Тегерана о катастрофе украинского самолёта. Офис главы государства сообщил, что заявление последует за консультациями с украинскими специалистами, работающими на месте трагедии, международными партнёрами и телефонным разговором с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Сегодня Корпус стражей исламской революции объявил, что берёт на себя ответственность за крушение украинского самолёта 8 января. Командующий военно-космическими силами Корпуса Амир Али Хаджизаде сказал, что вооружённые силы по ошибке идентифицировали самолёт как крылатую ракету.