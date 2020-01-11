Американского актёра Хоакина Феникса задержали в Вашингтоне во время акции против изменения климата

Об этом сообщает CNN. Мероприятие было организовано актрисой и общественной активисткой Джейн Фондой. Её эко-забастовки проходят каждую неделю. Вчера в акции участвовали сотни человек, более ста сорока полиция задержала. Феникс – один из самых известных зоозащитников в Голливуде – был задержан после выступления с речью о влиянии мясной и молочной промышленности на изменение климата.