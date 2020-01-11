Жителя Татарстана задержали за видео с судом над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным

Жителя Татарстана задержали за видео с судом над президентом Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Его обвиняют в призывах к терроризму в интернете.

Кариму Ямадаеву из Набережных Челнов грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. О его задержании интернет-изданию «Медиазона» рассказал адвокат правозащитной организации «Агора» Павел Терентьев. Внимание следователей привлёк видеоролик «Судья Грэмм» на одноименном youtube-канале. Там три человека стоят с завязанными за спиной руками и чёрными мешками на головах. На груди у них таблички с именами Путина, Пескова и Сечина. Рядом Карим Ямадаев в костюме судьи. Он по очереди зачитывает смертный приговор пресс-секретарю президента и главе Роснефти, а затем выводит их из кадра, где совершает казнь. Таким образом персонаж Ямадаева признал их виновными в коррупции и преступлениях против человечества. Затем судья Грэмм объявляет окончание заседания и анонсирует следующее, на котором, вероятно, должно рассматриваться дело Путина.

При этом, вместо следующей серии на канале вышло объявление о том, что её не будет, поскольку домой к Ямадаеву ворвался спецназ и изъял всю технику.

При этом, в начале ролика, который стал поводом для открытия дела, было сказано, что авторы не преследуют цель пропаганды насилия или разжигания ненависти к какой-либо социальной группе. Там подчеркивается ,что это сугубо творческое произведение.