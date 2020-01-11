Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за крушение украинского самолёта под Тегераном

С соответствующим заявлением выступил командующий аэрокосмическими войсками Амир Али Хаджизаде.

Даже если бы Иран не признал вину, истинные причины крушения боинга стали бы известны и последствия для республики были бы очень существенными. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.



Украинский самолёт, летевший из Тегерана в Киев, был сбит в среду. Погибли 176 человек. Изначально была выдвинута версия о неисправном двигателе, однако авиаэксперты поставили её под сомнение.