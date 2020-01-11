17-летний школьник на третий день стажировки в НАСА помог открыть новую планету

Об этом сообщает сайт T-Journal. Об обнаружении новой планеты, которая находится на расстоянии тысячи трёхсот световых лет от Земли, НАСА объявило 7 января. Сейчас стало известно, что открытие помог сделать десятиклассник Вольф Кукер, который стажировался в НАСА и в это время наблюдал за изменением яркости звёзд.