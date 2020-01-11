В Ставрополе на 220 тысяч рублей оштрафовали начальника президентского кадетского училища

Его признали виновным в поборах с подчинённых. Как установил суд, Леонид Куц забирал у сотрудников часть премий, он при этом говорил, что при начислении произошла ошибка. Деньги начальник училища забирал себе. По данным агентства Интерфакс, Куц написал заявление об увольнении по собственному желанию ещё до возбуждения уголовного дела и на суде признал вину.