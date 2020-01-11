Иранский Корпус стражей исламской революции берёт на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолёта

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего военно-космическими силами страны. Сегодня Иран официально признал, что сбил ракетой украинский самолёт, вылетевший 8 января из Тегерана в Киев. Власти страны говорят, что пассажирский лайнер по ошибке посчитали военной угрозой на фоне обострения конфликта Ирана и США. В самолёте были 176 человек. Все они погибли.