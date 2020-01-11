На перелеты главы СК Бастрыкина на курорт в Финляндии, по некоторым данным, из бюджета потрачены 8 млн рублей

Как утверждается, в городке Куопио он провел новогодние каникулы.

Свою поездку Бастрыкин начал 28 декабря в сопровождении примерно 20 человек, утверждает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на источник. По его данным, глава СК вылетел из Москвы в Куопио на Ту-204 специального летного отряда «Россия». В тот же день, как отмечается, самолет вернулся во «Внуково». Затем же, утверждает издание, борт вновь вылетел в Куопио, чтобы оттуда перевезти Бастрыкина в Хельсинки.

Там, по официальному сообщению СК, он провел рабочую встречу с Национальным комиссаром полиции Финляндии Сеппо Колехмайненом. 31 декабря, после переговоров, по словам источника, Бастрыкин вылетел обратно на курорт, где пробыл уже до 7 января. Ту-204 при этом после полетов в Куопио неизменно возвращался в Москву, следует из данных сервиса flightaware. Всего борт совершил 8 рейсов. Авиационный эксперт и экс-конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич подчеркнул, что цена подобных авиаперелетов складывается из амортизации самолета, стоимости топлива, обслуживания в аэропорту, зарплаты экипажа и различных сборов. Таким образом, как утверждается, в общей сложности на рейсы Бастрыкина было потрачено примерно 8 млн рублей.

Сам глава Следственного комитета на публикацию пока не отреагировал.