Сегодня Меркель и Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас проведут переговоры с президентом Путиным

Сегодня канцлер Ангела Меркель и Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас проведут переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Администрация канцлера неоднократно подчеркивала, что переговоры были запланированы еще в середине декабря. Ситуация в Иране также будет обсуждаться сторонами, однако не она окажется в центре визита. Хайко Маас накануне поездки заявил «Функе Медиа Группе», что Россия – важный партнер при урегулировании различных международных кризисов. Немецкие СМИ считают, что после вывода американских войск из Сирии именно Москва получит преимущество на Ближнем Востоке. Ведь Иран и Россия поддерживают режим Асада, говорится накануне визита.

Первостепенным вопросом считается переход от военной конфронтации к политической повестке дня в Ливии. ФРГ прилагает все усилия для нормализации обстановки в этой ближневосточной стране в рамках так называемого Берлинского процесса. Ангела Меркель собирается обсудить возможность гуманитарной помощи в Сирии. Евросоюз и Германия обеспокоены тем, что Россия и Китай заблокировали ее выделение в ООН. Владимир Путин разъяснил это «нормализацией обстановки». Не менее важной темой повестки дня будет дальнейшее выполнение минских соглашений в восточной Украине. По желанию российской стороны будет затронута тема «Северного потока 2», против которого вынесены санкции США.

Канцлер ФРГ собирается донести до российского президента позицию правительства Германии в отношении иранского кризиса. А именно: требование деэскалации напряженности и дипломатического разрешения конфликта.