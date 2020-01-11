Верховный суд Абхазии отменил результаты выборов президента страны

Такое решение было принято на фоне протестов – на днях недовольные победой Рауля Хаджимбы взяли штурмом администрацию главы республики.

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным постановление ЦИК о победе Рауля Хаджимбы на президентских выборах в сентябре. Согласно этому решению, в стране должно быть назначено новое голосование, но в ЦИКе, которому предстоит определить дату, заявляют, что пока не получали документы из суда. Ранее сообщалось, что выборы могут пройти в течение двух-трех месяцев, передает ТАСС.

Верховный суд принял решение об отмене результатов выборов по иску оппозиционера Алхаса Квицинии, который проиграл Хаджимбе во втором туре выборов. Из-за недовольства избранным президентом Абхазию сотрясают беспорядки – в четверг протестующие взяли штурмом здание администрации главы республики и потребовали его отставки. С этой же просьбой к Хаджимбе обратился и парламент. Сам глава государства не исключил введения в стране чрезвычайного положения. Между тем, сегодня стало известно, что премьер-министр Валерий Бганба встретился с представителями оппозиции для обсуждения путей выхода из сложившегося политического кризиса.

Представители Хаджимбы заявили, что отмена результатов выборов президента Абхазии будет обжалована.