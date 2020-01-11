Власти Ирана признали, что в минувшую среду сбили ракетой украинский пассажирский самолёт

В военном ведомстве страны заявили, что произошла ошибка – Боинг был принят за вражеский объект. Его сбили. И это стало причиной гибели 176 человек.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее великой трагедией, и обещал, что будут предприняты меры, чтобы никогда не допустить подобного в будущем. Сообщение с его аккаунта в Твиттере зачитали на национальном телевидении.

Глава МИДа исламской республики в свою очередь обвинил в произошедшем Соединенные Штаты. По словам Джавада Зарифа, иранские военные сбили самолет из-за беспокойства в регионе, которое началось после убийства американцами генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе.

При этом, буквально вчера иранские ведомства полностью отрицали, что самолет могли сбить. Глава Управления гражданской авиации Али Абедзаде заявлял, что нет никаких доказательств ракетного удара по боингу, и крушение произошло в результате некой технической неисправности, из-за которой загорелся двигатель.

В связи с тем, что в Иране признали вину своих военных, Украина выдвинула ряд требований. Президент Владимир Зеленский написал в Фейсбуке, что Тегеран обязан провести открытое и полное расследование, выплатить компенсацию родственникам погибших, вернуть тела, наказать виновных в трагедии, а также принести официальные извинения по дипломатическим каналам.

Самолет «Украинских авиалиний» летел из Тегерана в Киев. Он упал в среду утром почти сразу после вылета из иранской столицы. На борту было 176 человек.

Премьер Канады Джастин Трюдо – напомним, на борту были, в том числе канадские граждане, — сообщил, что в приоритете – расследование и поиск виновных.

В российском МИДе комментировать заявления Тегерана не стали, однако на признание Ираном вины отреагировали в Госдуме и Совете Федерации. Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин сказал, что осуждает действия Ирана, но уверен, что они были спровоцированы Соединёнными штатами. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил в интервью «Эху», что Иран поступил правильно, признав вину.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сказал агентству Интерфакс, что признание Ираном вины должно закрыть трагический инцидент.

Между тем «Аэрофлот» вопреки рекомендациям Росавиации продолжает летать над Ираном. Сегодня в одиннадцатом часу вечера из московского аэропорта «Шереметьево» должен вылететь очередной самолёт в Тегеран. Ни в «Шереметьево», ни в «Аэрофлоте» это не комментируют. Авиаэксперт, президент профсоюза лётного состава России Мирослав Бойчук в интервью «Эху» связал решение не отменять полёты с тем, что перевозчик, вероятно, счёл ситуацию урегулированной.

Украина, США и ещё ряд до выяснения всех обстоятельств запретили своим авиакомпаниям летать через Иран.