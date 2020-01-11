В аттестатах российских школьников вместо оценок по трём предметам могут появиться зачёты

Это изобразительное искусство, музыка и физкультура. Об этом «Российской газете» рассказала министр просвещения Ольга Васильева. По её словам, во многих школах уже давно используется система зачётов и незачётов, но в итоге в аттестате всё сводится к оценкам. Новые правила будет предложено одобрить правительству. При этом планируется, что окончательное решение будут принимать сами учебные заведения.