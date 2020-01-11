В заявлении иранских военных говорится, что это была «человеческая ошибка», спровоцированная Соединёнными штатами. Согласно этим разъяснениям, пассажирский лайнер оказался близко к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полёта напомнил «вражеский объект».
Самолёт разбился 8 января. На борту были 176 человек. Все они погибли.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран полностью признать вину, выплатить компенсации и наказать виновных. Премьер Канады Джастин Трюдо – напомню, на борту находились, в том числе канадские граждане, сказал, что в приоритете – расследование, поиск виновных.
В российском МИДе комментировать заявления Тегерана не стали. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сказал, что признание Ираном вины должно закрыть трагический инцидент.
Власти Ирана признали, что сбили ракетой украинский Boeing-737
В заявлении иранских военных говорится, что это была «человеческая ошибка», спровоцированная Соединёнными штатами. Согласно этим разъяснениям, пассажирский лайнер оказался близко к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полёта напомнил «вражеский объект».