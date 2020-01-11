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12:30, 11 января 2020

Власти Ирана признали, что сбили ракетой украинский Boeing-737

В заявлении иранских военных говорится, что это была «человеческая ошибка», спровоцированная Соединёнными штатами. Согласно этим разъяснениям, пассажирский лайнер оказался близко к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полёта напомнил «вражеский объект».
Самолёт разбился 8 января. На борту были 176 человек. Все они погибли.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Иран полностью признать вину, выплатить компенсации и наказать виновных. Премьер Канады Джастин Трюдо – напомню, на борту находились, в том числе канадские граждане, сказал, что в приоритете – расследование, поиск виновных.
В российском МИДе комментировать заявления Тегерана не стали. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сказал, что признание Ираном вины должно закрыть трагический инцидент.



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