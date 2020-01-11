Авиакомпаниям не следует прекращать полеты над Ираном из-за крушения украинского самолета – глава ПЛС

Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал президент Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук.

«Там по ошибке самолет сбили ракетой. Напряженность улеглась. Я считаю, что выводы будут сделаны правильно, а прекращать полеты над Ираном – это существенные экономические издержки», — заявил он.

М.Бойчук подчеркнул, что российские авиакомпании, продолжающие полеты над Ираном, в частности «Аэрофлот», оценивают риски и несут ответственность за безопасность пассажиров.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

Выполнявший рейс в Киев самолет Boeing 737-800 потерпел крушение в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В ночь на 11 января власти Ирана официально признали, что самолет был «непреднамеренно» сбит иранской стороной в результате «человеческой ошибки».