Глава СК Бастрыкин провёл новогодние праздники в Финляндии, потратив только на перелёты 8 млн рублей – МБХ-Медиа

Глава СК Бастрыкин провёл новогодние праздники в Финляндии, потратив только на перелёты 8 миллионов рублей – утверждает сайт МБХ-Медиа. По его данным, 28 декабря руководитель ведомства с примерно двадцатью сопровождающими улетел в город Куопио на самолёте специального лётного отряда «Россия». Оттуда Бастрыкин, как утверждается, летал на официальную встречу в Хельсинки, после чего вернулся на курорт и 7 января прилетел в Москву.