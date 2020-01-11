Российские парламентарии призвали «закрыть вопрос» с катастрофой «Боинга» после признания Ирана в уничтожении самолета

Ранее в Тегеране пояснили, что ПВО страны приняли лайнер за вражескую цель.

По мнению членов Госдумы и Совета Федерации, признание Ираном вины за сбитый «Боинг» стало позитивным сигналом. Зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Интерфаксом» заявил, что Тегеран «проявил мудрость» в этой ситуации. По его словам, после признания ошибки «вопрос можно считать исчерпанным». Это мнение разделяет и глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев – он сказал, что «инцидент должен быть закрыт», если в ходе расследования подтвердится отсутствие умысла в уничтожении самолета. Его коллега по комитету Андрей Климов в беседе с «Эхом» и вовсе назвал заявление Ирана «признаком цивилизованного государства».

Кроме того, парламентарии обращают внимание на роль США в трагических событиях. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что осуждения заслуживают и Тегеран, и Вашингтон, который спровоцировал Иран на ответный удар.

Самолет «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В катастрофе погибли 176 человек, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады.