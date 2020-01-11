Российские операторы связи зафиксировали снижение числа телефонных звонков в новогоднюю ночь

По сравнению с прошлым годом, показатель уменьшился на 3 – 4 процента, передаёт агентство ТАСС. При этом выросло количество отправленных sms и резко вырос интернет-трафик. По данным операторов МТС и Билайн, по сравнению с прошлым годом он увеличился почти на 50%. Оператор Tele-2 сообщил, что в первый час 2020-го зафиксировал четырёхкратное увеличения объёма интернет-трафика.