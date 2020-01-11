В Китае зафиксирован первый случай смерти после заражения неизвестным вирусом

Об это сообщает агентство Рейтер со ссылкой на врачей. Стал ли именно вирус причиной смерти неизвестно. Ранее у этого пациента были диагностированы опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Вспышка произошла в Китае в декабре. Заболели более 40 человек, семеро из них в критическом состоянии. Многие из заразившихся были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов.

Лабораторные тесты показали, что речь может идти о новом типе коронавируса.