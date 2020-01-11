Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передаёт агентство ТАСС.
Сегодня Иран признал, что 8 января ракетой сбил украинский самолёт, вылетевший из Тегерана в Киев. Власти страны говорят, что это произошло по ошибке. Погибли 176 человек.
Чёрный ящик со сбитого в Иране «Боинга» будет отправлен для расшифровки во Францию
Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передаёт агентство ТАСС.