Чёрный ящик со сбитого в Иране «Боинга» будет отправлен для расшифровки во Францию

Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передаёт агентство ТАСС.

Сегодня Иран признал, что 8 января ракетой сбил украинский самолёт, вылетевший из Тегерана в Киев. Власти страны говорят, что это произошло по ошибке. Погибли 176 человек.