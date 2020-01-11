В Варшаве сегодня пройдет марш судей и работников прокуратуры, выступающих за независимость судебной системы

Акция связана с планами действующих польских властей внести серьезные изменения в законодательство о работе надзорных ведомств, а также административных и военных судов.

Судебная реформа, которую сейчас проводит правящая партия евроскептиков «Право и справедливость», является не только камнем преткновения в отношениях Польши с Евросоюзом, но и вызывает противоречия внутри страны. Брюссель и проевропейская оппозиция считают реформу наступлением на принципы независимого правосудия. В начале декабря депутаты от провластных сил подали в парламент обширный проект поправок к законодательству о судах и Верховном суде, которые по замыслу их авторов должны дисциплинировать судей, которые зачастую якобы превышают свои полномочия. В последнее время это сопровождалось увольнениями, и понижением в должности сотен председателей судов и прокуроров, использование дисциплинарных мер в адрес тех, кто допускал критику в адрес сложившейся системы.

Как передаёт «Польское радио», в настоящее время в стране многие отмечают все более активные и вызывающие обеспокоенность попытки исполнительной власти использовать рычаги воздействия на судебную систему, давать ей указания, подрывая тем самым ее независимость. Это коренным образом расходится с закрепленным в Хартии основных прав Евросоюза, а также в многочисленных национальных и международных правовых документах правом на «справедливое судебное разбирательство» и «независимый и беспристрастный суд».

Присоединиться к акции, которая уже получила названия «Марш тысячи тог» призвал и бывший президент Польши Лех Валенса. Он анонсировал «миллионный поход на Варшаву».