Новым султаном Омана назначен экс-министр наследия и культуры Хейсам бен Тарик бен Теймур Аль Саид

Правитель был избран после того, как минувшей ночью умер султан Кабус бен Саид, руководивший страной последние полвека.

Султан Хейсам бен Тарик бен Теймур Аль Саид был избран советом правящей семьи, в который входит около 50 человек. По данным телеканала «Аль-Джазира», новый правитель уже принес присягу и взошел на престол. Процедура выборов потребовалась из-за того, что умерший султан, 79-летний Кабус бен Саид, не оставил наследников. У членов его семьи было три дня, чтобы определиться с новым главой государства. Если бы они не смогли согласовать кандидатуру, власть получил бы тот, кого Кабус бен Саид указал в своем завещании.

Новый правитель с 2002 года занимал пост министра наследия и культуры.

С получением титула султана Хейсам бен Тарик бен Теймур Аль Саид займет должности премьер-министра, главнокомандующего, министра обороны, а также главы МИДа и Минфина.

Кабус бен Саид взошел на престол в 1970 году. По некоторым данным, в последнее время он болел раком. В эти минуты в Омане проходит торжественная церемония похорон султана.

После смерти Кабуса бен Саид на улицы столицы Омана города Маската были выведены войска и бронетехника.