Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что будет настаивать на полном признании Ираном вины за сбитый «Боинг»

Тегеран ранее признал, что действия военных привели к крушению украинского лайнера.

Зеленский ожидает от властей Ирана, в частности, готовности к полному и открытому расследованию, выплаты компенсаций, наказания виновных и официальных извинений по дипломатическим каналам. Об этом украинский президент написал в своем телеграм-канале. Он также выразил надежду, что расследование причин крушения «Боинга» не будет искусственно задерживаться. К прозрачному разбирательству призвал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В «Международных авиалиниях Украины», которым принадлежал сбитый самолет, в свою очередь, сказали, что не сомневались в непричастности экипажа или непосредственно техники к трагедии.

Власти Ирана чуть ранее сообщили, что лайнер был сбит по ошибке. Как говорят в Тегеране, иранские системы ПВО находились в состоянии повышенной боеготовности из-за риска атак со стороны США на фоне ракетного обстрела американских военных баз. Свои соболезнования выразили глава иранского МИДа Джавад Зариф и президент страны Хасан Роухани.

Крушение украинского «Боинга» произошло в среду при его вылете из Тегерана. Погибли 176 человек, среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Признание Ираном вины должно закрыть этот трагический инцидент, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. В интервью агентству Интерфакс он сказал, что признание ошибки, пусть и не сразу, и выражение сожаления – достойно того, чтобы быть принятным.

В комитете по обороне Госдумы сказали, что осуждают действия Ирана, но считают, что они были спровоцированы Соединёнными штатами. С соответствующим комментарием, как сообщает РИА Новости, выступил зампред комитета Юрий Швыткин. В российском МИДе «Эху» сказали, что комментировать заявления Ирана ведомство не будет.