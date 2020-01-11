В Абхазии суд постановил назначить новые выборы президента

Это произошло после того как Кассационная коллегия Верховного суда признала незаконным решение ЦИК республики о том, что на президентских выборах в сентябре победил Рауль Хаджимба. Иск подавал оппозиционер Алхас Квициния, который проиграл Хаджимбе во втором туре.

Результаты выборов отменили на фоне штурма администрации главы республики, который произошёл два дня назад во время акции протеста. Участники требовали отставки президента.

Между тем сегодня власти Абхазии собираются провести переговоры с представителями оппозиции. Об этом сообщил агентству ТАСС секретарь Совета безопасности республики Мухаммед Килба.