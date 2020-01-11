Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России по тяжбе с украинскими компаниями из-за активов в Крыму

Таким образом, он оставил в силе решение Женевского арбитража по выплате Россией более 80 млн долларов.

Речь идет о 12 компаниях, которые потеряли свои активы в Крыму из-за присоединения полуострова к России. В качестве доводов свою защиту Москва указывала, что из-за смены юрисдикции Крыма инвестиции украинских компаний не подпадают под соответствующее межправительственное соглашение с Киевом. Однако этот аспект Федеральный суд Швейцарии отклонил. Также он счел необоснованной претензии России, которая настаивала, что Женевский арбитраж не имеет компетенции для рассмотрения этого вопроса.

Тяжба между Москвой и украинскими компаниями тянется почти пять лет. Тогда за возмещением убытков из-за присоединения Крыма обратились 12 компаний, в том числе «Укрнафта». Часть предприятий ранее входила в структуры бизнесмена Игоря Коломойского. В прошлом году Женевский арбитраж, куда было направлено разбирательство, вынес решения в пользу украинских фирм. Россия же не участвовала в суде и не направляла никаких документов.

В Москве решение Федерального суда Швейцарии пока не прокомментировали.