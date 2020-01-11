Иранские военные признали, что сбили украинский самолет по ошибке

На фоне нарастания напряженности в отношениях с США ПВО Ирана приняли «Боинг» за вражескую цель.

Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит непреднамеренно, причиной трагедии стал «человеческий фактор». Об этом сегодня заявили представители генштаба вооруженных сил Ирана. Их заявление приводит «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Press TV.

В Тегеране пояснили, что «Боинг» был сбит системой ПВО 8 января после того, как повернул в сторону важного объекта Корпуса стражей исламской революции. Также незадолго до катастрофы иранские военные отметили повышенную активность ВВС США вблизи Ирана. Все это и привело к трагической ошибке, пояснили в генштабе.

ВВС Ирана пообещали не допустить повторения таких катастроф и обновить свои системы. Виновного пообещали привлечь к военному трибуналу. Глава МИД страны Джавад Зариф в твиттере принес извинения и соболезнования семьям всех жертв, а также своему народу и другим пострадавшим странам. В катастрофе погибли 176 человек, большинство из которых были гражданами Ирана и Канады.

На признание Ирана уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев ждет от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.