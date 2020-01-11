Суд Швейцарии оставил в силе решение о выплате Россией более $80 млн компенсации украинским компаниям

Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить более 80 миллионов долларов украинским компаниям в качестве компенсации за убытки после присоединения Россией Крыма. Как сообщает агентство РИА Новости, две соответствующие апелляции отклонены.