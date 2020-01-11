Иран признал, что сбил украинский боинг

Согласно заявлению генштаба вооружённых сил страны, ракета была запущена случайно, в результате человеческой ошибки. Авиакатастрофа произошла на фоне обострения отношений Тегерана и Вашингтона. По словам военных, после того как Иран атаковал американские военные базы в Ираке, значительно выросло число полётов военных самолётов США, это, как говорится в заявлении, «стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны».

После крушения лайнера, летевшего в Киев 8 января, иранские власти говорили, что боинг разбился из-за возгорания одного из двигателей. Погибли все 176 человек, находившихся на борту.