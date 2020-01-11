Сегодня сборная России сыграет свой первый матч на чемпионате Европы по гандболу, который пройдет в трех странах – Австрии, Норвегии и Швеции.

Чемпионат станет отборочным к олимпийскому турниру, который пройдет в Токио летом этого года, однако прямую путевку на игры получит только будущий чемпион Европы. Еще две команды сыграют в квалификационном турнире, который состоится в апреле. Перед командой стоит задача попасть в призеры и побороться за олимпийскую квалификацию. Руководители Федерации считают, что сборной по силам победить на первом этапе Исландию и Венгрию, с которой россияне и встречаются сегодня.

Вне зависимости от результата встречи с чемпионами мира — датчанами это даст возможность продолжить борьбу в плей-офф. Далее предполагается играть на победу в каждом последующем матче. Сделать это будет непросто. Российская сборная не смогла пробиться на олимпиады в Лондоне и Рио-де-Жанейро.



Кроме того, наша команда не прошла квалификацию и не смогла принять участие в чемпионате Европы двухлетней давности в Хорватии.