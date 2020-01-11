В Венесуэле представители оппозиции выйдут сегодня на протестную акцию перед зданием парламента страны

Ранее с призывом собраться под лозунгом о необходимости вернуть свободное волеизъявление к своим сторонникам обратился Хуан Гуайдо, признанный рядом стран переходным главой республики.

Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что в республике «похитили» волю народа и в эфире телеканала VPI призвал собраться у парламентского центра Национальной ассамблеи. На уходящей неделе депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом лидера Гуайдо, объявил себя главой однопалатного парламента. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя.

Остающийся во главе государства президент Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера. Часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо альтернативным председателем законодательного органа. Прошлой зимой Гуайдо уже провозглашался спикером парламента, однако Верховный суд страны тогда аннулировал это решение. Официальный Каракас тогда назвал произошедшее попыткой переворота.

В Венесуэле с начала прошлого года проходят массовые протесты против действующей власти. Ряд стран заявили о признании Гуайдо в качестве президента. Россия, Китай, Турция и ряд других стран официально поддержали как легитимного президента Николаса Мадуро.