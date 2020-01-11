Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет с визитом в Москву

Во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным она обсудит различные вопросы международной и двусторонней повестки дня.

Официальный представитель Ангелы Меркель подчеркнул накануне, что визит канцлера в Москву не был спонтанным решением после ликвидации иранского генерала Сулеймани. Переговоры были запланированы еще в середине декабря. Однако лишь на прошедшей неделе намеченное удалось конкретизировать. Поэтому поездка нацелена на обсуждение многочисленных тем, которые касаются Германии и России. При этом первостепенным вопросом будет переход от военной конфронтации к политической повестке дня в Ливии. ФРГ прилагает все усилия для нормализации обстановки в этой ближневосточной стране в рамках так называемого Берлинского процесса. Канцлер ФРГ и президент Российской Федерации обсудят возможность гуманитарной помощи в Сирии и положение в регионе Идлиба.

Не менее важной темой повестки дня будет дальнейшее выполнение минских соглашений в восточной Украине. Ситуация в Ираке и напряженность в отношениях между США и Россией будут также в центре переговоров. Однако, как подчеркнул представитель Меркель, не они стали поводом и причиной визита. Канцлер ФРГ собирается донести до российского президента позицию правительства Германии в отношении иранского кризиса. А именно: требование деэскалации напряженности и дипломатического разрешения конфликта.



Правительство ФРГ постоянно поддерживает контакт с администрацией президента США, однако Ангела Меркель лично находится в постоянном контакте и с Владимиром Путиным. После встречи двух лидеров в Москве запланирована совместная пресс-конференция.