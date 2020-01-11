«Аэрофлот» всё еще проводят пассажирские перевозки в Иран

Очередной вылет запланирован на сегодняшний вечер.

SU 512 – это сейчас единственный рейс, которым можно напрямую добраться из Москвы в Тегеран. Он стабильно вылетает из Шереметьево несколько раз в неделю, а билеты на него можно купить без каких-либо ограничений. Маршруты этого перелета в этом месяце не менялись, хотя «Аэрофлот» и обещал это сделать. На этой неделе его представитель объявлял, что компания уже разработала альтернативные пути для полётов в Дубай и Тегеран. По его словам, это было сделано в связи с рекомендациями Росавиации.

Ведомство в свою очередь просило воздержаться от полётов над Ираном, Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами. Такие же требования на этой неделе выдвигала и агентство гражданской авиации США, с той только разницей, что инстанция полностью запретила рейсы, которые проходят в этом регионе.

Еще полёты ограничила немецкая Lufthansa, Air France, а также компании из Китая, Тайваня, Сингапура, Казахстана, Шри-Ланки, Украины и многих других. Сейчас, помимо иранских компаний, над этой страной в основном летают турецкие, катарские и российские перевозчики, а также представители Арабских эмиратов.

Поводом для этих мер стало крушение самолета «Украинских авиалиний» в минувшую среду почти сразу после вылета из Тегерана. На борту были 176 человек. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо со ссылкой на национальную разведку объявил о том, что боинг могли ненамеренно сбить иранские военные.