Власти Ирана признали, что ПВО страны по ошибке сбили украинский самолет в Тегеране

Сработал человеческий фактор. Лайнер, совершая разворот после вылета из аэропорта, приблизился к «важному военному объекту» и был принят за «вражескую цель», говорится в заявлении Генштаба, которое цитируют иранские СМИ. Отмечается, что ошибка, ставшая причиной гибели 176 человек, произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи иранских границ.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование продолжится, виновные в этой непростительной ошибке будут найдены и привлечены к ответственности. Глава государства, руководство вооруженных сил страны, а также глава МИД Джавад Зариф попросили прощение за случившееся и выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Президент распорядился принять все меры для компенсации за сбитый лайнер.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился в среду сразу после взлета из тегеранского аэропорта. Погибли 176 человек, находившихся на борту, среди них — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Признание Ираном вины в крушении украинского «Боинга» должно закрыть этот трагический инцидент, если расшифровкой черных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных. Так прокомментировал заявление Тегерана глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он отметил, что всем сторонам следует извлечь уроки из этой трагедии.