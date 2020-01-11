Иран признал ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране

Он был сбит по ошибке иранскими ПВО. Лайнер после вылета из аэропорта совершал разворот и приблизился к «важному военному объекту». На такой высоте он был принят за «вражескую цель», говорится в заявлении Генштаба страны, которое цитируют иранские СМИ. Отмечается, что ошибка, ставшая причиной гибели 176 человек, произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи границ Ирана. Расследование продолжается, президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Глава государства, руководство вооруженных сил Ирана, а также глава МИД страны Джавад Зариф попросили прощение за случившееся и выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.