Родственники обвиняемых и осужденных по политическим делам планируют провести шествие в Москве

Соответствующую заявку на проведение мероприятия подало движение «Матери против политических репрессий». Как рассказала «Эху Москвы» заявитель, участница движения, мать обвиняемого по делу «Сети»* Светлана Пчелинцева, это уже не первая попытка провести шествие в столице.

Предварительно шествие запланировано на 25 января. Если же мэрия не одобрит заявку на проведение, Светлана Пчелинцева намерена выйти на одиночный пикет. По ее словам, и другие матери могут поддержать ее инициативу, но несанкционированные акции «Матери» проводить не будут.

* — деятельность организации запрещена в России