Z Архив новостей новости
5 2 6 184
08:03, 11 января 2020

Общественные слушания по поводу проведения мусорной реформы начинаются сегодня в Ленобласти

Поручение провести общественные слушания дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Согласно тексту приказа, чиновники на местах должны обсудить с местными жителями проблемы, связанные с переработкой отходов, а также объяснить, что именно власти намерены делать в течение ближайшего года. Первые слушания пройдут уже сегодня в Кингисеппе. О времени и месте следующих встреч пока неизвестно. Добавлю, накануне один из полигонов в Ленобласти отказался принимать отходы из Петербурга. Таково было требование региональной прокуратуры. В свою очередь, в Смольном настаивают, что свалки обязаны принимать мусор из Северной столице согласно заключенным ранее договорам. Напомним, с этого года в Ленобласти началась мусорная реформа, а Петербурга получил отсрочку на два года.

В Ленинградской области уже снизили плату за вывоз мусора на 12%.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…

5 83 6 7087 10.01
Kавиа, катастрофы, расследования, иран, украина, зеленский, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

«Двадцать лет как бред» А «двадцатилетка» Путина была какая? Я бы сказал, самая позорная и циничная. Время воровства и упущенных возможностей. Время шпаны и ментов. Время, когда страна по всем направлениям пошла вспять, в прошлое. А будущее? С уверенностью можно сказать: Путин сам, в ельцинском стиле, не уйдёт…

5 429 6 101171 04.01
Kпутин, рф, политика, экономика, власть, история, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Уродливые гримасы рушащегося однополярного мира Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей, мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам — тут и «сказке» совсем другой конец…

5 136 6 14627 06.01
Kиран, ирак, сша, политика, военные, конфликты, мнения
Голосование
Считаете ли вы, что причина крушения самолета техническая?
5 73 6 8512 08.01
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…

5 129 6 14924 10.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Появился шанс разорвать замкнутый круг взаимного насилия Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершён»...

5 81 6 9386 08.01
Блоги

Николай Кофырин социолог

Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…

5 225 6 28487 05.01
Kобщество, фильмы, история, события
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Толстый «тонкий троллинг» Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять бутылку крымского шампанского, которое ей в подарок на 50-летие прислало российское посольство в Таллинне…

5 110 6 14060 09.01
Блоги

+ Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга Президент ранее говорил, что был там крещен…

5 144 6 19838 07.01
8читать ;смотреть
Kпутин, медведев, праздники, православие, видео, фото, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Акции-2019. Итоги. Иногда они возвращаются Радоваться скачку российского фондового рынка не получается — это замок из песка. Ведь он основан на краткосрочных иностранных капиталах. Ветер дунет — и они убегут…

5 60 6 21096 04.01
Kэкономика, рф, финансы, рынки, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Решение Общественной палаты Москвы о предложениях по модернизации избирательного законодательства РФ Глава ОП Москвы Константин Ремчуков подписал рекомендации по изменению законодательства, среди которых: снизить порог подписей, необходимых для регистрации кандидата…

5 37 6 5191 10.01
Kмосква, общественная палата, выборы, ремчуков, документы, законы, события
Интервью Разворот

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

Иранский кризис После того как было совершено нападение, агрессивные действия в отношении американского посольства, можно было сразу принять заявление с осуждением. Почему-то Вашингтон придержал работу над этим документом…

5 83 6 11975 08.01
#слушать 24:22 8читать ;смотреть $скачать 5.6 МБ
Kполитика, иран, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Лично вы взяли бы деньги у Жириновского?
5 78 6 11798 07.01
Новости

Иран признал свою ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране Боинг был сбит по ошибке иранскими военными…

5 32 6 5149
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Покайтесь! Почему они не отличили гражданский самолет от военного или от ракеты — черт его знает. Но в истории есть аналогичные примеры. Да что мы глубоко в историю залезать будем, если самый близкий и самый драматичный для нас пример — это сбитый над Донбассом малазийский «боинг». Там ведь тоже все примерно понятно…

5 184 6 32148 10.01
Kиран, трагедии, украина, общество, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

По ком звонит колокол? Будь они чуточку поумнее, наверное, догадались бы назвать ликвидацию Сулеймани шагом к общей победе над терроризмом. Вместо этого они нестройно затянули нудную песню об осторожности и взвешенности. И в результате этот внеплановый раунд борьбы за избирателей, вероятно, проиграли…

5 146 6 78576 04.01
Kсша, иран, ирак, политика, военные, конфликты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит под Тегераном Это произошло «непреднамеренно»

5 19 6 4195
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Больно России. Она же привыкла сиять, сверкать. Ее всегда называли жандармом Европы. А сейчас ее из жандармов разжаловали вообще в какую-то шпану…

5 35 6 102635 08.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Лично вы взяли бы деньги у Жириновского?
5 78 6 11698 07.01
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Забрать у бывших Ушел из власти Ельцин, стали трясти богачей его поры. Ушел Лужков – вдову Батурину в розыск. Уйдет Путин, начнут трясти… Такая у нас пищевая цепочка – идущие следом пожирают предыдущих…

5 373 6 241086 05.01
Kобщество, власть, мнения
Блоги

+ «Крепостные, холопы — давай, давай» «Крепостные, холопы — давай, давай» Владимир Жириновский раздавал деньги прохожим в центре Москвы…

5 216 6 209659 06.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8245790
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4331378

Сегодня в эфире