Общественные слушания по поводу проведения мусорной реформы начинаются сегодня в Ленобласти

Поручение провести общественные слушания дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Согласно тексту приказа, чиновники на местах должны обсудить с местными жителями проблемы, связанные с переработкой отходов, а также объяснить, что именно власти намерены делать в течение ближайшего года. Первые слушания пройдут уже сегодня в Кингисеппе. О времени и месте следующих встреч пока неизвестно. Добавлю, накануне один из полигонов в Ленобласти отказался принимать отходы из Петербурга. Таково было требование региональной прокуратуры. В свою очередь, в Смольном настаивают, что свалки обязаны принимать мусор из Северной столице согласно заключенным ранее договорам. Напомним, с этого года в Ленобласти началась мусорная реформа, а Петербурга получил отсрочку на два года.

В Ленинградской области уже снизили плату за вывоз мусора на 12%.