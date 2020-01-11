Египет сегодня возобновит полёты в Багдад, прерванные после обострения ситуации на Ближнем Востоке

В Ирак самолёты авиакомпании EgyptAir не летали со среды. Национальный перевозчик Египта, оценив ситуацию в сфере безопасности, разрешил полёты возобновить. При этом в компании продолжат следить за обстановкой с целью обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов. О приостановке полётов в Ирак EgyptAir сообщил во вторник из-за резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Это случилось на прошлой неделе в районе Международного аэропорта Багдада. Спустя несколько дней Тегеран нанёс ракетный удар по американским базам в Ираке. После этого полёты над ним и Ираном приостановили многие крупные авиаперевозчики во Франции, Германии, Нидерландах, Польше, Сингапуре. На этом фоне Турция накануне возобновила полёты на Ближний Восток после суточного перерыва.

Российская компания Аэрофлот вопреки рекомендациям Росавиации отказаться от полётов над Ираном продолжает осуществлять рейсы в Тегеран. Этим вечером из Шереметьево туда отправится очередной пассажирский самолёт.